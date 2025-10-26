Sara Bejlek se consagra como la primera campeona del Querétaro Open 2025

La checa Sara Bejlek cumplió con las expectativas y se proclamó campeona de la primera edición del Querétaro Open al derrotar con autoridad a la estadounidense Katrina Scott por 6-2 y 6-1.

La primera sembrada del torneo WTA 125 dominó de principio a fin y, además de llegar como favorita, mostró un tenis impecable a lo largo de la justa.

“Es mi primera vez en México, así que sí, estoy feliz de haber ganado, por supuesto, pero me sentí genial toda la semana aquí, disfruté de mi tiempo”, dijo.

A pesar de haber dominado con autoridad a cada una de sus rivales, la número 101 del ranking confesó que no sintió que fuera un torneo fácil para ella.

“No diría que fue tan fácil, porque no tuve un momento muy fácil. Estoy feliz de haber venido aquí y estoy muy feliz con cada día y con mi actuación”, expresó.

En apenas 30 minutos, la checa se adjudicó el primer set 6-2 tras una seguidilla de tres quiebres consecutivos, deleitando al público del Club Campestre con tiros precisos a las líneas.

El segundo parcial comenzó más disputado, pero fue cuestión de tiempo para que la checa conquistara este primer certamen queretano sellando el 6-1.

Este triunfo marca su tercer título WTA 125 de 2025, tras sus victorias en el Internazionali di Calabria (Italia) y el Makarska Open (Croacia), ambos en arcilla, sumándose al logrado en Colina, Chile, en 2023.

“Agradezco a todos los que vinieron hoy, toda la semana, por habernos alentado. A todos los chicos que en esta primera edición nos hicieron sentir tan bien. Gracias a mi coach, no fueron semanas fáciles para el equipo, pero estamos felices de haberlo logrado”, expresó Bejlek tras levantar el trofeo.

En las gradas Bejlek recibió gran apoyo del público mexicano, por lo que no dudo en mandar un consejo a las futuras estrellas de la WTA que quizás la vieron desde las gradas consagrarse en este naciente torneo.

“Hay que mantenerse positivos y amar el tenis, porque todo es sobre el amor y no sobre ganar. Si amas el deporte, irás día a día, no importa lo que sea. Si amas, irás por ello”, sentenció.