Marian Gómez Pezuela y Varvara Lepchenko se quedan cortas en la final de dobles del Querétaro Open

La mexicana Marian Gómez Pezuela Cano y la estadounidense Varvara Lepchenko no pudieron contra la solidez de las primeras sembradas, Alicia Herrero Liñana y Valeriya Strakhova, en la final de dobles de la primera edición del Querétaro Open.

La dupla hispano-ucraniana se impuso por 7-5 y 6-2 en un duelo que, pese a la entrega de Gómez y Lepchenko, quedó marcado por la precisión de las campeonas en los momentos clave.

El partido arrancó con intensidad en la cancha principal del Club Campestre. Herrero y Strakhova se pusieron arriba en los primeros seis games (4-2).

Pero la tricolor y Lepchenko reaccionaron con garra tomando la delantera 5-4, desatando gritos de “¡Vamos México!” desde las tribunas. Al final de la primera manga la cerraron 7-5.

En el segundo set, el ímpetu de Gómez y Lepchenko se desvaneció. Los errores no forzados se multiplicaron y Lepchenko cedió su saque en el tercer y séptimo juego, permitiendo a Herrero y Strakhova dominar con un contundente 6-2.

A pesar del apoyo incesante del público queretano, la dupla Gómez-Lepchenko no logró recuperar el ritmo que las llevó a la final.

“Gracias por ofrecerme un torneo inolvidable, estoy algo triste hoy, pero contenta por lo que hemos logrado con mi equipo, gracias a mis papás y mi hermano que no está aquí. Me hicieron sentir impresionante y ojalá que al año siguiente el trofeo sea nuestro”, expresó una emocionada Marian Gómez al recibir su trofeo de finalista, arrancando una ovación del público.

Por su parte, las flamantes campeonas terminaron su match con una sonrisa de oreja a oreja y con la promesa de retornar el próximo año al certamen queretano.

“Estamos contentas de estar aquí, es nuestra primera final del circuito, me voy a acordar para siempre de este torneo, esperamos volver el año siguiente”, dijo Herrero Liñana.