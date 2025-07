Santiago Giménez sigue disfrutando de sus vacaciones junto a su familia, en específico con su padre, con quien compartió un gran momento al visitar la Bombonera para ver el partido de Boca Juniors contra Unión y expresó su sueño de jugar ahí en un futuro.

El "Chaco" Giménez fue jugador del conjunto Xeneize a fines de los años 90, por lo que este equipo tiene espacio en el corazón del actual delantero del Milan.

Hace unos días, los padres del apodado "Bebote" celebraron su aniversario de bodas en Argentina, por lo que el futbolista ex del Cruz Azul y su familia estuvieron en aquel país para estar presentes en la fiesta.

Por medio de su Instagram, "Santi" compartió unas fotografías en las que destacan la visita a la cancha de Boca Juniors junto a su padre y también una posando junto a Riquelme, actual presidente del cuadro Xeneize, con quien intercambió playera.

¿Santiago Giménez llegaría a Boca Juniors?

El delantero mexicano está viviendo un gran presente al formar parte del AC Milan, donde se espera se convierta en un referente del club para poner el nombre del México en lo más alto dentro del futbol internacional.

Con 24 años, su camino por Europa pinta para seguir creciendo, pero eso no le impide estar pensando en su futuro después de pasar por el Viejo Continente. Giménez aceptó su interés de vestir la playera de Boca cuando sea posible.

"Me gustaría jugar en Boca.Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca,sería un sueño para mí. Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me encantaría."

De momento, Santiago está descansando después de haber jugado la Copa Oro con la Selección Mexicana que terminaron conquistando frente Estados Unidos. Es por eso que se estará ausentando de la primera parte de la pretemporada del Milan.