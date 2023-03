Paramaribo.— Santiago Giménez se ilusiona. Todos saben que será el delantero titular de la Selección Mexicana que visita a Surinam esta noche en duelo de la Nations League de Concacaf.

Esa alegría y compromiso del Bebote a veces se ven opacados cuando recuerda que en el último corte, en la última lista, quedó fuera del Mundial de Qatar 2022, donde, a opinión de expertos y no expertos, merecía acudir.

Todo por decisión de un tal Gerardo Martino.

Al ser cuestionado sobre ese trago amargo, Santi acepta que le dolió no estar en la justa mundialista, pero reconoció que trabajar y confiar en sus cualidades le ayudará a ser más fuerte en lo que viene. “Me dolió la decisión de no poder ir”, dijo el ex delantero de Cruz Azul, muy serio al rememorar el momento.

Pero “me estoy preparando porque quiero aportar mucho de mí para poder estar en el siguiente Mundial”, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Ha iniciado un nuevo ciclo mundialista, viene una segunda oportunidad y el jugador del Feyenoord Rotterdam de la Eredivisie no quiere desaprovecharla.

De cara al estreno de Diego Cocca, Santi pinta para ser uno de los hombres de confianza del argentino y esto le hace estar seguro de que va por el camino correcto. “Sólo falta demostrarlo en la cancha, y debemos comenzar desde este juego”.

El Bebote se enteró por redes sociales del interés del Benfica por él, pero negó trato directo. “No sé nada, en lo personal estoy muy contento en el Feyenoord”.

