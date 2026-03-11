San Diego FC vs Toluca - EN VIVO - Ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup

Más Información
El Snapdragon Stadium se prepara para una noche histórica, cuando San Diego FC reciba por primera vez al Toluca en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Será un choque entre realidades completamente distintas: de un lado, la franquicia más joven de la MLS, que sorprendió al continente con su debut; del otro, el vigente bicampeón del futbol mexicano, que llega con la mira puesta en un título internacional que se le ha negado durante décadas.
Toluca salta a su debut en esta edición con una racha que ilusiona: bicampeón de Liga MX, segundo lugar del Clausura 2026 y con un plantel reforzado y confiado bajo el mando de Antonio Mohamed.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
MIN 46 GOOOL DE SAN DIEGO
Toluca recibe el segundo de inmediato en el segundo tiempo
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
San Diego FC 1 - Toluca 1
MIN 32 GOOOL DE SAN DIEGO
El equipo de la MLS anota el empate
MIN 15 GOOOL DE TOLUCA
Jesús Gallardo marca de penalti y adelanta a Toluca
COMIENZA EL PARTIDO
