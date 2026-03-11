San Diego FC vs Toluca - EN VIVO - Ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup

El Snapdragon Stadium se prepara para una noche histórica, cuando San Diego FC reciba por primera vez al Toluca en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Será un choque entre realidades completamente distintas: de un lado, la franquicia más joven de la MLS, que sorprendió al continente con su debut; del otro, el vigente bicampeón del futbol mexicano, que llega con la mira puesta en un título internacional que se le ha negado durante décadas.

Toluca salta a su debut en esta edición con una racha que ilusiona: bicampeón de Liga MX, segundo lugar del Clausura 2026 y con un plantel reforzado y confiado bajo el mando de Antonio Mohamed.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

MIN 46 GOOOL DE SAN DIEGO

Toluca recibe el segundo de inmediato en el segundo tiempo

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

San Diego FC 1 - Toluca 1

MIN 32 GOOOL DE SAN DIEGO

El equipo de la MLS anota el empate

MIN 15 GOOOL DE TOLUCA

Jesús Gallardo marca de penalti y adelanta a Toluca

COMIENZA EL PARTIDO

Con estos colores se juega diferente. pic.twitter.com/CvwoYNpq7G — San Diego FC (@sandiegofc) March 12, 2026

Poniéndonos a tope en la costa californiana 🇺🇸 pic.twitter.com/cuxHJp8rD1 — Toluca FC (@TolucaFC) March 12, 2026

Ya conocemos el objetivo 🎯 El XI del debut en @TheChampions pic.twitter.com/toZvGA4Fxq — Toluca FC (@TolucaFC) March 12, 2026