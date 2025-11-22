Rugido, el luchador que jugó en las inferiores de Cruz Azul y Chivas

Rugido, estrella de la lucha libre mexicana, vivió previo a su debut en el ring una etapa distinta ligada con el deporte, al formar parte de las categorías menores de Cruz Azul, uno de los clubes más emblemáticos del futbol mexicano.

El gladiador, quien compartió detalles de esa etapa de su vida, narró su camino en el balompié y la razón por la que no llegó a consolidarse en la Primera División de la Liga MX.

“Intenté ser futbolista y llegué a un punto importante, pero entendí que el destino me llevaba a la lucha libre. Le voy al Cruz Azul, estuve en las fuerzas básicas y de préstamo con filiales de Pachuca y Guadalajara en tercera división. Era delantero, pero tenía la cosquilla de la lucha”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El enmascarado, quien se definió como un jugador veloz y con buen pie, habló de sus ídolos en el campo, asegurando que de ellos tomó inspiración para salir —en cada oportunidad posible—, a dejar todo en la cancha. “Llegué hasta donde quise en el futbol. Tuve dos grandes ídolos en la cancha: Ronaldo y Zinedine Zidane. Creo que fui un privilegiado por ver esa gran generación de jugadores por televisión. Me motivaban para anotar goles”.

Con ese pasado con el balón y su afición a Cruz Azul intacta, Rugido dejó clara su expectativa en el torneo de Apertura 2025 de la Liga MX, que ha entrado en su fase final y en el cual desea, como siempre, ver al club celeste levantar el título de nueva cuenta.

“Esperemos que sí. Ojalá que hayan aprendido de los torneos pasados y que este cierre de año sea bueno para La Máquina”, finalizó.