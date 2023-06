Roger Martínez: Mi balance en América es positivo; me voy como un aficionado

Después de cinco años vistiendo la playera del América, el colombiano Roger Martínez dirá adiós el próximo viernes (fecha en la que finaliza su contrato).

Siempre envuelto en polémica, el futbolista de las Águilas asegura que se va con un “saldo positivo” del cuadro azulcrema, equipo donde conquistó tres títulos (Liga MX, Campeón de Campeones y Copa MX).

“Fueron cinco años de estar en este lindo club, creo que el balance fue positivo en todo sentido. Los primeros tres, compartí un grupo extraordinario, donde pude aportar bastante en los tres títulos que ganamos. Es cierto que tuve altos y bajos, pero es algo normal, sobre todo en una institución que te demanda tanto”, declaró el atacante de 29 años.

Sólo tiene palabras de agradecimiento para el cuadro de Coapa y México, país donde nació su hijo y del cual se lleva “lindos recuerdos”.

“Muy bonitos. Me he hecho muy buenas amistades. Le agarré cariño al club y me voy como un aficionado del América. Además, tengo un hijo mexicano, es lo que me llevo de aquí. Cuando sea más grande, veremos si juega para México o Colombia”, dijo entre risas en charla con el medio AM.

Agradecido con la exigencia de la afición

Para Roger Martínez, la afición del América es una de las más grandes del mundo y todo lo relaciona con la exigencia que le carga semana a semana al jugador.

“Creo que es una de las hinchadas más grandes del mundo. Te exige muchísimo. Siempre quiere que el jugador esté bien, la gente te empuja para tratar de que todo salga de manera correcta. Es una de las mejores aficiones que tuve”, concluyó.

