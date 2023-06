Christian Martinoli y comentaristas de TV Azteca se burlan de Henry Martín en transmisión de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana goleó a Honduras por 4-0 con Henry Martín como delantero titular del Tri. A su vez, el delantero del Club América arrasó con tres premios en la ceremonia del Balón de Oro de la Liga MX, donde conquistó tres premios a Mejor Jugador, Mejor Delantero y Goleador del Año.

Lee también: Director técnico del Feyenoord reconoce interés de otros clubes por Santiago Giménez pero asegura: "Sería bueno que se quede"

Sin embargo, durante la transmisión del partido de la Selección Mexicana en TV Azteca, el goleador mexicano fue objeto de burlas por parte de Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos.

David Medrano dio pie a los comentarios irónicos al mencionar que Martín había sido galardonado como el Mejor Jugador de la Liga MX. El primero en realizar un comentario al respecto fue Campos, quien exclamó: "¡Viva la CONCACAF, Doctor!".

- Martinoli: "viene con el mejor jugador de la liga mexicana (Henry)"



- Campos y Garcia: "JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA" pic.twitter.com/1oe16XvWz1 — 𝗟𝘂𝗶𝘀_𝗔𝘇𝘂𝗹  (@LuisAzul0507) June 26, 2023

Luis García, exfutbolista de Pumas, América y Chivas, entre otros, también menospreció el reconocimiento al yucateco.

"Bueno, a mí también me entregaron dos Citlalli siendo mejor jugador entonces de la temporada. No puedo juzgar yo porque tal vez fue como, como queda uno campeón de goleo, la elección es rápida, el mejor, o sea, no analicemos más. Por supuesto que no es el mejor futbolista de la liga mexicana Henry Martín".

Lee también: Tigres y LAFC se enfrentarán en la final de la Campeones Cup

Finalmente, Christian Martinoli, cumpliendo con su rol de narrador, realizó un comentario al respecto cuando el futbolista del Pachuca y autor del cuarto gol de la noche, Luis Chávez, se asoció con Martín.

"Chávez viene con el mejor jugador de la liga mexicana" comentó y provocó las risas de sus compañeros.

Lee también: México apela resultado en la final de natación artística en los Juegos Centroamericanos ¡Hasta el martes se conocerá el resultado!