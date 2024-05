Borussia Dortmund tuvo un increíble gesto con sus empleados para la final de la Champions League

Ob Stadiongeburtstag oder Abschied von Marco Reus: Die Choreos der Südtribüne Dortmund bleiben uns für immer in Erinnerung! 🫶



Mit einer Spende an das Bündnis könnt Ihr solche Aktionen in der Zukunft ganz einfach unterstützen. Nutzt dazu gerne folgende Paypal-Adresse:… pic.twitter.com/HEKoRIzohz