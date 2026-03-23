Con la segunda edición oficial del Baseball Champions League lista para arrancar, los Diablos Rojos del México se colocan como el gran favorito por ser los actuales campeones del torneo.

Lorenzo Bondy, manager de los escarlatas, compartió que después de casi 20 días entrenando en Oaxaca, su equipo se encuentra listo, pero también sabe que el bicampeonato será complicado.

“En este momento estamos con un 70% del equipo que veremos para el Juego Inaugural de la LMB. En la BCL, cualquier equipo puede ser campeón, nos sentimos bien, con una rotación que de momento se puede perfilar para que sea la que usemos ya en LMB”, aseguró el coach.

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Robinson Canó, pelotero de los Pingos, no formará parte del equipo que dispute este torneo internacional. Bundy confirmó que el dominicano se encuentra atendiendo cuestiones personales en su país, pero adelantó estará presente para el inicio de la temporada regular.

¿Estará disponible Robinson Canó? 🤔



El mánager de Diablos Rojos del México descartó la participación del pelotero dominicano. pic.twitter.com/MGNKULPTfT — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 23, 2026

Además de los Diablos Rojos del México, el título lo estarán peleando Los Cocodrilos de Matanzas (Cuba), Kane Country Cougars (Estados Unidos), Dantos (Nicaragua) y los CTBC Brothers (China Taipéi).

“Tener a China Taipéi es una gran adición para el torneo. Los Brothers son un equipo de mucha tradición, su liga es muy competitiva y es un placer tenerlos por acá. De la mano de la WBSC organizamos este torneo tan innovador”, señaló Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la LMB.

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Del martes 24 de marzo al sábado 28, estas cinco novenas se enfrentarán bajas el formato de Round Robin, donde los dos mejores disputarán la final el domingo 29. Todos los duelos serán en el Estadio Alfredo Harp Helú.