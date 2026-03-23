Karim López puede hacer historia para México en el Draft de la NBA 2026

En mayo de 2026, la historia del básquetbol mexicano en la NBA podría cambiar para siempre.

Esto debido a que Karim López se declaró oficialmente elegible para el Draft de 2026.

Con apenas 18 años de edad, el originario de Hermosillo, Sonora, podría conseguir algo sin precedentes en la historia de nuestro país: ningún basquetbolista mexicano ha sido seleccionado en la primera ronda del Draft en la historia de la Liga. Es decir, dentro de las primeras 30 elecciones.

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De acuerdo con proyecciones de ESPN, el mexicano podría ser elegido en el decimoprimer lugar, ya que los ‘scouts’ de la Liga lo consideran un jugador con gran proyección, con habilidad para generar juego, tiro confiable de larga distancia y un físico imponente para su edad, con 2.06 metros de estatura.

El juvenil tricolor, que juega en la posición de alero, se desarrolló los últimos dos años en el baloncesto de Australia, donde jugó con los New Zealand Breakers, etapa que considera clave para dar el brinco a las grandes ligas.

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“Fue una experiencia muy bonita, algo que me preparó para dar el siguiente paso en mi carrera. Después de hablarlo con mi familia y mis agentes, me voy a declarar para el Draft de la NBA 2026”, comentó para ESPN.

🗣️ "HE DECIDIDO QUE ME DECLARO ELEGIBLE PARA EL DRAFT DE 2026"



El mexicano Karim López da la exclusiva en Sportscenter 🇲🇽



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El propio López reconoce que el sueño de llegar a la Liga lo ha acompañado desde niño: “Siempre ha sido mi sueño. Cuando tenía cinco años hacía dibujos de mí jugando en la NBA, es muy especial estar en esta posición ahora”, agregó para la cadena deportiva.

Durante su etapa con los Breakers, el mexicano promedió 11.9 puntos por partido, 6.1 rebotes y 49% de efectividad en tiros de campo, en 25.6 minutos por encuentro.