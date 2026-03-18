Por primera vez desde su llegada a la G League, la liga de desarrollo de la NBA, los Capitanes de la Ciudad de México clasificaron a los playoffs, y aunque el equipo vive un sueño que ya se volvió realidad, desde la cabeza del equipo se pide calma y fortaleza mental para luchar por objetivos más grandes.

El entrenador del equipo, Vitor Galvani, habló después de los entrenamientos este miércoles antes de viajar a Dakota del Sur donde enfrentará el viernes al Skyforce de Sioux Falls, y recordó todo su recorrido por la franquicia desde auxiliar hasta ser el head coach.

“Sé lo difícil que fue clasificar por primera vez, estuve aquí dos años como auxiliar y con todo lo que pasa en esta liga en el día a día es muy difícil lograr esto. Es un logro que hay que celebrar de verdad, pero ahora ya hay que cambiar al objetivo, no quedarnos felices con esto, ahora a trabajar por más”, expresó Galvani, que en su primera temporada al frente del equipo logró esta hazaña.

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Capitanes se unió a la G League en la temporada 2021-22, y cinco años después, vive su momento más glorioso. Actualmente, comparten el liderato de la Conferencia Oeste con los Lakers de South Bay con récord de 22-9.

A Capitanes todavía le quedan cinco partidos para terminar la temporada regular, y Galvani está seguro de que “tenemos control de todo, si jugamos bien terminamos en primeros”.

El mexicano Esteban Roacho, destacó que "el objetivo era llegar a los playoffs, ahora trabajamos de diferente manera porque se juega de manera distinta pero estamos listos", y el estadounidense Wade Taylor, mencionó con orgullo que "lo hacemos por todos en la ciudad, queremos mostrarle a la comunidad que nunca nos rendimos y ser parte del primer equipo que pasa a playoffs es algo de lo que estoy agradecido".

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JUGAR PLAYOFFS EN CASA, EL NUEVO OBJETIVO

Los cinco partidos que le restan a Capitanes serán en condición de visita, pero Galvani confía que “todos los juegos son vencibles y vamos a ir partido a partido. Tenemos el objetivo de traer un juego a casa, ahora mismo estamos en una posición que me gusta”.

Los playoffs de la G League los juegan los mejores ocho equipos de cada conferencia y se disputan juegos únicos de eliminación directa, a diferencia de lo que sucede en la NBA, donde se juegan series a siete partidos. Para Galvani, jugar en la Arena CDMX puede ser la diferencia.

🗣️ “La altitud es nuestro sexto jugador”



El entrenador de Capitanes reconoce la importancia de terminar en los primeros lugares para recibir juegos como local en playoffs pic.twitter.com/BZfI4RELRN — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 18, 2026

"Nuestro récord en casa es mejor que de visitante, queremos traer esto a nuestra afición que es nuestro sexto jugador, la altitud también y el tráfico para llegar a la Arena, así que todo nos ayuda mucho", agregó el head coach.

Por su parte, Roacho declaró que "sería muy bueno para nosotros (jugar en casa) pero también es una ventaja increíble, tenemos a los mejores aficionados de la liga y esperemos que estos cinco juegos los podamos ganar para poder jugar en Ciudad de México".

Los cuartos de final de la G League están programados para el 31 de marzo o el 1 de abril; las semifinales se llevarán a cabo el 3 de abril y las finales de conferencia el 5 de abril. El campeón de la liga se definirá en una serie al mejor de tres partidos entre el 8, 10 y 13 de abril.

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