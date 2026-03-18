Este miércoles quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Champions League, mismos que se jugarán entre el 7 y 8 de abril por los partidos de ida, y entre el 14 y 15 de abril para los encuentros de vuelta, donde se conocerán a los semifinalistas de esta edición.

Este miércoles no hubo sorpresas en las eliminatorias, ya que los partidos de ida habían sido prácticamente contundentes. El Barcelona, aunque llegó a este partido empatado en el global con el Newcastle, terminó por propinarle una paliza histórica (7-2) en el Camp Nou para un global de 8-3. En Liverpool, los Reds sacaron músculo y golearon (4-0) al Galatasaray para terminar el sueño turco de avanzar a la siguiente fase.

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En la capital de Inglaterra, Tottenham lo intentó, pero no pudo revertir el daño sufrido en la ida. El Atlético de Madrid perdió (3-2), pero el global de 7-5 le favoreció para clasificar. En Alemania, el Bayern Múnich dio un golpe de autoridad que los coloca como serios candidatos a levantar la 'Orejona' en Budapest, aunque primero deberá pasar al Real Madrid en el que seguramente sea el partido más atractivo de la siguiente fase.

No obstante, en cuartos de final los reflectores también irán hacia el cruce entre españoles, ya que culés y colchoneros acaban de firmar una eliminatoria apasionante en Copa del Rey, con resultado victorioso para los rojiblancos.

Finalmente, los cuartos de final los completan el Arsenal y el Sporting de Portugal, con el equipo inglés como amplio favorito a avanzar, y un cruce atractivo entre el PSG y Liverpool.

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid vs Bayern Múnich

Arsenal vs Sporting de Portugal

Atlético de Madrid vs FC Barcelona

París Saint-Germain vs Liverpool

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