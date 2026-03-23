Eliminados en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol, sin Juegos Olímpicos y miles de corazones rotos, ese es un resumen de lo que fue México en el máximo torneo de naciones de este deporte.

El arranque de la novena mexicana en el certamen ilusionó a la afición. Derrotaron a Reino Unido 8-2 y destrozaron 16-0 a Brasil para comenzar con el pie derecho su participación.

Luego llegó Estados Unidos e Italia, dos derrotas consecutivas y el adiós del torneo. Los estadounidenses derrotaron 3-5 a los mexicanos y los europeos sorprendieron con un estruendoso 9-1 para cortar el sueño tricolor.

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Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Béisbol, fue contundente al responder una pregunta respecto a la participación de la novena tricolor.

“Sí, yo creo que fue un fracaso. Tal cual hay que decirlo cómo es. Se pusieron muchas expectativas en esta selección. Se hicieron muchos esfuerzos importantes para conjuntar al mejor nivel que estaba disponible”, comentó el directivo.

¡Fue un fracaso! 😣



Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la LMB, habló sobre la actuación de México en el Clásico Mundial de Béisbol. ⚾️



La selección tricolor fue eliminada en la primera fase. pic.twitter.com/QhbBJj0YKq — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 23, 2026

La eliminación del Clásico Mundial de Béisbol no solamente fue eso, también significó que México no esté en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, objetivo principal en el proyecto.

“Un golpe brutal. Estoy muy triste. Es un golpe súper duro. Es desafortunado que no estemos en Los Ángeles. A mí particularmente como exatleta olímpico me duele muchísimo. Y en mi proyecto también, lo digo con todas sus letras. Es un golpe duro para mí. No toca más que repensar, recapacitar y ver hacia adelante”, lamentó.

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Dentro de tres años, en 2029, la novena tricolor volverá a presentarse en el escenario internacional con la esperanza de tomar lo vivido en esta ocasión y poder concretar una mejor presentación.

“Ojalá que en el siguiente Clásico de Béisbol del 2029 todos estos aprendizajes los llevemos a cabo con la intención de tener una mejor perspectiva clara de ver hacia dónde te enfrentas”, concluyó De la Vega.