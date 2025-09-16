Más Información

Robinson Canó confirmó que no jugará la próxima temporada con los Diablos Rojos del México

Robinson Canó confirmó que no jugará la próxima temporada con los Diablos Rojos del México

Inter Miami derrota con gran actuación de Lionel Messi al Seattle Sounders

Inter Miami derrota con gran actuación de Lionel Messi al Seattle Sounders

Tigres jugará contra Chivas sin André-Pierre Gignac; el francés no viajó a Guadalajara

Tigres jugará contra Chivas sin André-Pierre Gignac; el francés no viajó a Guadalajara

Exjugador del Milan sale en defensa de Santiago Giménez: "Tiene muchas cualidades"

Exjugador del Milan sale en defensa de Santiago Giménez: "Tiene muchas cualidades"

TNT Sports le "roba" narrador a ESPN para la nueva temporada de la Champions League

TNT Sports le "roba" narrador a ESPN para la nueva temporada de la Champions League

La fanaticada de los Diablos Rojos del México sigue festejando el bicampeonato de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) obtenido hace unos pocos días ante los Charros de Jalisco; sin embargo, la felicidad será interrumpida por el anuncio del dominicano , quien reveló que no jugará con los Pingos el próximo año.

En entrevista con ESPN, Canó confesó que, por ahora, no tiene pensado buscar el tricampeonato con los Diablos.

Lee también

Al ser cuestionado sobre su futuro como escarlata, reveló que "en realidad no, ellos se ríen porque dicen que vuelvo pero es como le digo a ellos, ya tengo el hijo grande y el tiempo, pero ahora mismo no creo no, pero me siento bastante contento y agradecido con el trato con la afición y toda la fanaticada mexicana que son fanáticos del beisbol, porque donde quiera que fui me hicieron sentir en casa".

Así, Canó pondría fin a su etapa de dos años por el beisbol mexicano donde conquistó dos títulos de liga y fue galardonado con el premio al Jugador Más Valioso.

Esta confesión tomó por sorpresa a propios y ajenos, ya que su compañero Juan Carlos Gamboa, respondió que “es difícil de asimilarlo, es una gran persona, un ejemplo y una pieza fundamental en el bicampeonato”.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios