Ricardo Peláez y 'Turco' Mohamed intercambian palabras tras victoria de Toluca sobre América; dejaron atrás su oscuro episodio

Tras más de una década de haberse juntado para hacer campeón al América y de inmediato separar sus caminos, Antonio Mohamed y Ricardo Peláez volvieron a cruzar palabras con motivo del último éxito del ‘Turco’ en el futbol mexicano.

Luego de ganar el Campeón de Campeones del futbol mexicano ante América, el estratega argentino dio una entrevista a ESPN en donde estaba presente Peláez, quien lo cesó del cargo de director técnico tras ganar el torneo Apertura 2014 de la Liga MX en medio de una enorme polémica, debido a las formas de la institución azulcrema.

Y es que la Liguilla del mencionado torneo apenas estaba en curso cuando los rumores sobre la llegada de Gustavo Matosas al banquillo azulcrema crecieron hasta concretarse tras el campeonato que el ‘Turco’ le dio a las Águilas.

"Te quiero saludar, te quiero felicitar, y me quedó el saco, por eso me lo quito, aquí me lo voy a poner, me quedó el saco de lo que acabas de decir, contra el América, a lo mejor es un karma, porque te fuiste campeón, y a lo mejor yo fui responsable de ello, pero después platicamos, te ibas a ir a Cruz Azul... te saludo con mucho gusto y te mando un abrazo Tony", fueron las palabras que Peláez dirigió al ‘Turco’.

Mohamed, sin rencor alguno, agradeció las palabras del exdirigente del América y ahora comentarista en ESPN. "Gracias Ricardo, gracias de todo corazón, te tengo un aprecio enorme porque siempre fuimos muy frontales, muchas gracias por darme la oportunidad de estar en ese club tan importante, pero bueno, a veces las cosas suceden y nada más, estoy feliz donde estoy", dijo el técnico del Toluca.