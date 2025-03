Ricardo Osorio pide no critica las decisiones de Javier Aguirre en el Tricolor

Es una realidad que la Selección Mexicana se encuentra en etapa de reconstrucción, con la llegada de Javier Aguirre.

El Vasco regresó al timón y, como en el pasado, fue llamado con un objetivo: Enderezar el barco rumbo a la Copa del Mundo.

A pesar de que, con su antecesor, Jaime Lozano, se trató de apostar por la juventud, el bombero por excelencia es consciente de que necesita contar con experiencia en el grupo para poder competir.

Y, en ese aspecto, Ricardo Osorio apoya a Aguirre, porque considera que la Selección Mexicana no cuenta con “la mejor generación” de futbolistas.

“¿Tenemos el lujo de darle la oportunidad a un joven? Es complicado, por cómo está la Selección en estos momentos. Me pongo en los zapatos del Vasco y, en el presente, no hay esa calidad de jugadores como en 2010, donde había nombres. Hoy, no hay opciones”, declaró.

El campeón de la Bundesliga en 2007 resaltó que, en esa convocatoria, sus compañeros se encontraban en equipos como Barcelona (Rafael Márquez), Manchester United (Javier Hernández), Arsenal (Carlos Vela) y West Ham (Guillermo Franco).

Mientras que, actualmente, la situación es distinta. Sólo Santiago Giménez (Milan) y Edson Álvarez (West Ham) juegan en clubes importantes.

Como una voz autorizada al representar a México en dos Mundiales (2006 y 2010), el exlateral derecho considera que el Vasco “hace lo que puede con lo que tiene”, por lo que no debería de ser señalado, si “el presente no es tan agradable”.

“Hoy, no se puede pensar en qué agarro o qué dejo, y el menos culpable es el Vasco. Él es un entrenador [capaz], que va a hacer muchas cosas con lo que tiene. Es la tercera vez que salva a México y hay que agradecerle”, sentenció el futbolista que brilló con el Stuttgart.