Ricardo Osorio lamenta la falta de hambre en el futbolista mexicano

En 2007, Ricardo Osorio pasó a la historia del futbol alemán, al ganar la Bundesliga con el Stuttgart.

Junto a Pável Pardo, han sido los únicos jugadores de México campeones en Alemania.

El oaxaqueño es consciente de que logró triunfar en territorio teutón, gracias a su mentalidad, esa que le hace falta a los futbolistas mexicanos en la actualidad.

“[Necesitamos] entender que tenemos que ser mejores. Veo que los jugadores están cómodos en México, y no es así, deben aspirar a otros lugares, luchar por más objetivos. Tienen que trabajar para mejorar día con día. Falta carácter, ganas y hambre de triunfo”, puntualizó.

El exlateral derecho considera que a los jóvenes les “falta determinación” para salir de su zona de confort y lamenta que a los que sí han emigrado les alcance para competir en un menor nivel, como en “Bélgica, Dinamarca, Grecia o Rusia”.

“Mis respetos para los que tuvieron las agallas y el deseo de salir, [aunque] no se ha dado para llegar a esas grandes Ligas, pero muchos se quedan aquí. Me cuesta trabajo aceptar que no tengamos la capacidad de estar en equipos y Ligas importantes”, declaró.

Sobre cuál sería el mensaje que le daría a los futbolistas tricolores para que confíen en que pueden competir en las mejores Ligas de todo el planeta, dijo que “si no lo haces bien en México, no van a voltear a verte, y, si ya estás en Europa, tienes que reventarla. La Selección Mexicana es una gran vitrina, aprovechen una Copa Confederaciones o una Copa del Mundo”.