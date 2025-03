Javier Aguirre revela quién será su portero ante Canadá; habrá una sorpresa en la Selección Mexicana

Aunque podría parecer una obviedad por el momento que vive con su club, Javier Aguirre confirmó que Luis Ángel Malagón será el arquero de la Selección Mexicana, el jueves, frente a Canadá en las Semifinales de la Nations League de la Concacaf.

El Vasco, como ya es una costumbre, reveló el nombre de tres elementos que serán titulares, pasado mañana en el SoFi Stadium: el consolidado Jesús Gallardo, el ya mencionado portero del América y la sorpresa en el mediocampo, Erik Lira.

Para Aguirre le da lo mismo si el seleccionado viene de Europa, México o Arabia. El estratega tricolor confirma que no teme sentar al jugador de mayor jerarquía.

“No, miedo no, todos tienen sus características, son los mejores mexicanos, están muy parejos, habrá unos que tenga más experiencia. Estando en Selección el trato es el mismo, a veces quiero ser justo, si algún europeo se queda fuera, no pasa nada, es un orgullo estar aquí”, declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo, hay algo que tiene claro. No importa quién esté en el 11 inicial, todos deben ser intensos y eso será siempre un innegociable bajo el mando del Vasco.

“Tengo 50 años en el futbol, me vieron de jugador, de entrenador, es innegociable en mi estilo de vida. Es inherente luchar, correr, compromiso, es algo que llevo en la sangre, me he equivocado un montón de veces, seguramente lo voy a hacer, pero eso es innegociable”, aseveró.

