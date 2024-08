Ricardo Osorio critica llegada de Javier Aguirre a Selección Mexicana: “Me hubiera encantado Bielsa”

El regreso de Javier Aguirre a la Selección Mexicana continúa causando opiniones divididas desde que se anunció de manera oficial.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) tomó la decisión de nombrar a El Vasco como sustituto de Jaime Lozano rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Por tercera ocasión, el experimentado director técnico mexicano será el encargado de tomar el timonel tricolor para enderezar el curso.

Sin embargo, su nombramiento no dejó nada satisfecho a Ricardo Osorio, mundialista con México en dos ocasiones, quien no dudó en criticarlo fuertemente.

“Para que venga por tercera vez a salvar el barco [es porque] no hemos trabajado, algo no estamos haciendo bien. Él nos ayudó en 2002 y 2010, madre santa, tenemos un retroceso de 20 años”, sentenció.

El ex lateral derecho señaló que el actual entrenador de Uruguay era el indicado para tomar el puesto del Jimmy y no Javier Aguirre, así que no dejó pasar la oportunidad de mandar un fuerte dardo.

“Me hubiera encantado [que llegara] Marcelo Bielsa, es un entrenador que vive para el futbol, no vive del futbol, con todo respeto. Estoy cansado de lo mismo, no hemos avanzado. Me da tristeza la Selección Mexicana”, declaró.