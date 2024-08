Cuauhtémoc Blanco arremete contra la Femexfut y envía fuerte mensaje

El futbol mexicano está inmerso en una crisis y gran parte de la culpa se la llevan los actuales directivos que encabezan la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y los dueños de los clubes.

Para Cuauhtémoc Blanco, histórico exjugador del América y de la Selección Mexicana, criticó las decisiones que se han tomado entorno al futbol mexicano, en especial, en la Liga MX.

"No hay ascenso, ni descenso, no sacan chavos, no hay jugadores. ¿Cuántos salieron de Cruz Azul? ¿Cuántos salieron de Pumas? ¿Cuántos salieron de Chivas? ¿Cuántos salieron de América? No hay nadie. Antes jugabas con tres o cuatro extranjeros y todos los demás eran de fuerzas básicas", aseveró el hoy político.

Para el ídolo mexicano, la afición cada vez se da más cuenta del negocio que ven los directivos en el futbol.

"Yo creo que la Federación debe analizar todo, porque dicen: '¡Ay, pues es que va a bajar el Atlas!'. Entonces los dueños ponen mucha lana… me importa un comino. Hijo, si tienes que bajar, vas a bajar, y la afición se está dando cuenta", arremetió Blanco Bravo.

Lee también Jugador del América sorprende con impresionante tatuaje de "la 14 y la 15", sus últimos títulos

Cuauhtémoc Blanco, leyenda del América - Imago7

Cuauhtémoc Blanco pide mayor fogueo

Cuauhtémoc Blanco, uno de los referentes en la historia de la Selección Mexicana, pidió también mayor fogueo para el combinado nacional. Tal y cómo le pasó a él cuando era seleccionado nacional.

"Íbamos a jugar con grandes potencias, íbamos a jugar contra Francia, con selecciones muy fuertes. ¿Salvador, con todo respeto, a Honduras a hacer negocio? Vete a Europa, cabrón, consigue un partido con España, consigue con Argentina, aunque sea difícil, pero hazlo. Eso es lo que tienen que hacer en la Selección Mexicana”, concluyó.

Lee también América debuta con victoria en la Leagues Cup y clasifica a octavos tras eliminar al Atlas