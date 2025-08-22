Querétaro vence al Atlético de San Luis y se queda con el Clásico de la 57; los Gallos Blancos consiguen su primera victoria

Querétaro y Atlético de San Luis no defraudaron en el inicio de la Jornada 6 del torneo Apertura 2025. Los Gallos Blancos se impusieron (3-2) en casa para quedarse con el Clásico de la 57.

Con un agónico gol de penalti al 90+8, los queretanos retomaron la ventaja y pusieron cifras definitivas para conseguir su primera victoria del certamen. Con este triunfo pudieron dejar el último lugar.

Con un gol de Joao Pedro al minuto 10, los sanluisinos pegaron primero en el estadio Corregidora que no pudo llenarse a pesar de ser el clásico de la región.

Alí Ávila al 23 y Juan Robles al minuto 50 dieron la vuelta al marcador. Querétaro parecía tener las acciones en su dominio, pero el brasileño Joao firmó su doblete con un tanto de penalti al 73'.

La igualada lucía inminente, pero un penalti de Santiago Homenchenko definió la victoria de los Gallos. Tras revisar la acción en el VAR, el silbante Oscar Mejía decretó la falta por un jalón en el tiro de esquina previa.

El Querétaro de Benjamín Mora despertó y lo hizo en casa frente a uno de sus rivales históricos.

