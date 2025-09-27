Resultado: Pachuca se reencuentra con el triunfo; derrota al Atlético de San Luis en el Estadio Hidalgo

Mientras la tarde caía en el Estadio Hidalgo, los “Tuzos” de Pachuca se reencontraron con el triunfo, después de imponerse (2-1) ante el Atlético de San Luis. Los locales se apropiaron de los puntos, después de hilar cinco fechas en las que su rendimiento les valió cuatro derrotas y un empate.

Los “Tuzos” se llevaron un primer susto gracias a que Sebastián Pérez remató de cabeza y abrió el marcador en favor de la escuadra potosina, mientras el reloj marcaba el 13'. El centrocampista mexicano soltó un grito al aire: si mantenían el ritmo, se apropiarían de la victoria.

Sin embargo, el arbitraje marcó un penal para los dirigidos por Jaime Lozano. En el 35', Enner Valencia se encargó de cobrar la pena máxima, permitiéndoles rescatar el empate. Un respiro para el estratega mexicano, especialmente porque —desde hace cinco partidos— se alejaron del sendero triunfante.

La segunda anotación para Pachuca no tardó en llegar. Sin embargo, no fue obra de sus futbolistas, sino de Juan Manuel Sanabria. El jugador uruguayo cometió un autogol que dejó en desventaja al Atlético de San Luis, firmando el destino del partido.

Los “Tuzos” resistieron los cinco minutos que se agregaron al segundo tiempo, pese a los intentos de la escuadra potosina por rescatar el empate.

Así terminó la onceava fecha del torneo Apertura 2025, donde el Atlético de San Luis buscará dejar atrás su revés y redimirse ante los “Cañoneros” de Mazatlán. En contraste, Pachuca luchará por hilar una segunda victoria consecutiva ante los “Rayos” de Necaxa.

Lee también Antonio Mohamed, el culpable de que Hugo González detuviera el penalti de Sergio Ramos; esta es la historia