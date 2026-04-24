Resultado Liga MX: Querétaro triunfa ante Puebla, pero ambos se despiden del Clausura 2026

Mientras la noche caía en el Estadio Cuauhtémoc, la Franja de Puebla y los Gallos Blancos de Querétaro se despidieron del torneo Clausura 2026. Pese a que el equipo queretano se adueñó de la victoria (1-2), su eliminación fue inminente.

En un lapso de quince minutos, la escuadra poblana vivió un contraste total: acarició momentáneamente el triunfo, y momentos después se quedó con solo diez jugadores en la cancha. El autor del gol, Brayan Garnica, remató desde fuera del área (9') en una acción donde el guardameta José Hernández ni siquiera estaba cerca de la portería para protegerla.

Sin embargo, la felicidad le duró poco tiempo a Garnica, ya que recibió una tarjeta roja. Puebla sobrevivió el primer capítulo del partido con diez elementos, por lo que a partir de ese instante, Querétaro cargó con la obligación de despertar y apropiarse de la victoria.

Con esa carga sobre los hombros, Alí Ávila (57') anotó de cabeza. Un esfuerzo sumado a que Daniel Parra (80') remató dentro del área y pese a que la revisión del VAR metió duda, al final le dio el triunfo a Querétaro.

El triunfo permitió que los Gallos Blancos hilaran un octavo partido consecutivo sin conocer la derrota, mientras que La Franja sumó un cuarto tropiezo consecutivo, dando cierre a su participación en el torneo.

La última fecha de la fase regular continuará este sábado, 25 de abril, con seis partidos que definirán la “Fiesta Grande” del balompié mexicano.

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