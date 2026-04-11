Resultado Liga MX: Monterrey no puede con el Atlas y dividen puntos

El gol nunca llegó en el partido del Atlas contra Monterrey (0-0). Ambas escuadras aparecieron en el Estadio Jalisco con la gran urgencia de sumar tres puntos para sus respectivas causas, pero al final tuvieron que repartir unidades.

Ante la falta de acciones de peligro y de las anotaciones, la afición rojinegro gastó su garganta abucheando y silbando a Uros Durdevic, el delantero de Rayados que salió del club de jalisciense con la temporada en curso.

Los regiomontanos arrancaron con esa necesidad de encontrar la anotación lo más pronto posible para asentarse rápidamente en el campo. Lucas Ocampos tuvo destellos durante esos primeros minutos, pero después se diluyó como el resto del equipo.

Lee también Chivas es sorprendido y recibe fuerte humillación de Tigres en el Volcán

¡Pónganle un monumento a Manuel Capasso! Tremenda salvada en la línea que acaba de mandarse 😮‍💨🔥🔥 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/VxY9jYZsML — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

Atlas también se asomó con timidez al área rival. La primera jugada de peligro llegó por parte de Paulo Ramírez, que con un remate descompuesto descolocó a la defensa de Rayados, pero no pasó a más.

Luca Orellano también intentaba marcar diferencia desde el costado de la derecha, pero por más que intentaba generar centros o jugadas por dentro, tampoco encontraba esa conexión con el resto de sus compañeros.

En el minuto 40, Jesús Corona enfrentó en el mano a mano al Gaddi Aguirre, con el balón muy pegado al pie, el Tecatito le ganó el duelo individual al defensor rojinegro; adelantó el esférico, lanzó un centro de izquierda hasta el segundo poste que fue rematado por Ricardo Chávez, quien vio como Capasso le robó la anotación al despejar en la línea su remate.

Lee también Berterame anota su primer gol en MLS y Messi celebra efusivamente con él

¡La mejor jugada de todo el partido se la acaba de perder Atlas, el balón se quedó a nada de entrar a la portería! 😱😱🤯#SabadoFutbolero pic.twitter.com/YthGuR92XC — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

Para el complemento, los dos equipos movieron sus fichas para intentar marcar diferencia en el campo, pero el duelo siguió igual de trabado que en la primera mitad.

Atlas se quedó a centímetros de llevarse los tres puntos con una jugada al minuto 89. Agustín Rodríguez mandó un centro venenoso al área regiomontana que fue desviado por un defensor de Rayados, ocasionando que el esférico rozará el poste izquierdo de Cárdenas.

El empate le funcionó a los rojinegros para seguir peleando por ese octavo puesto de la clasificación; mientras que los regiomontanos se alejaron un poco de ese boleto.