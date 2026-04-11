Con la primera diana en la MLS de Germán Berterame, el Inter Miami de Lionel Messi empató este sábado 2-2 frente al New York Red Bulls y sigue sin celebrar un triunfo en su flamante nuevo estadio.

El mexicano-argentino Berterame colocó el 2-1 provisional a favor de los locales en el minuto 55, acabando con su sequía goleadora con la casaca rosa.

Fichaje más caro de la historia de Miami, el atacante de la selección mexicana no había visto puerta en sus ocho partidos anteriores entre la liga norteamericana (MLS) y la Copa de Campeones de la Concacaf.

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Germán Berterame strikes for his first @InterMiamiCF goal 🇲🇽 pic.twitter.com/jNbA3wtij3 — Major League Soccer (@MLS) April 12, 2026

La diana del exdelantero del Monterrey, que aprovechó una pelota suelta en el área tras una jugada individual de Messi, parecía completar una remontada de los locales.

Anteriormente el también internacional mexicano Jorge Rubalcava, otro de los grandes fichajes del año en la MLS, había abierto el marcador en el minuto 15 para Red Bulls y el joven punta argentino Matteo Silvetti igualó en el 45+2 para Miami.

El británico Adri Mehmeti colocó el empate definitivo en el 77 en una jugada de estrategia mal defendida por los pupilos de Javier Mascherano.

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Una semana atrás, el Inter también había igualado 2-2 ante el Austin FC en la inauguración del Nu Stadium.

A falta de otros resultados de la séptima jornada, el equipo de Messi ostenta la tercera plaza de la Conferencia Este con 12 puntos.