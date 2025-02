Renata Zarazúa revela que "ganando un torneo en México podría retirarme tranquila"

Renata Zarazúa vive uno de los mejores momentos de su carrera como tenista profesional. En el lugar 69 del ranking de la WTA, logró ingresar al cuadro principal de los WTA 1000 de Indian Wells y de Miami. Sin embargo, reconoce que ganar en México sigue siendo su objetivo más importante.

A la par del crecimiento de Renata vino el desarrollo del tenis femenil en el país, que actualmente cuenta con cinco torneos en la WTA, uno de ellos el Mérida Open AKRON, que este año pasó a ser categoría 500, y dos en la ATP, donde destaca el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, también categoría 500.

"Ganar un torneo en México de singles sería como mi meta o con lo que podría retirarme tranquila. Cuando gané en Puerto Vallarta o hice semis en dobles acá en Mérida fue especial, pero ganar en singles me sigue faltando. A veces las ganas de ganar tanto me han jugado en contra.

La gente también se apasiona y quiere que te vaya bien y es difícil controlar eso, pero mis resultados en México han ido mejorando y espero que mi siguiente resultado sea ganar" declaró en el Media Day previo a su debut en el Yucatán Country Club.

Aquí en Mérida, Zarazúa es una de las favoritas del público, tal como sucede en cada torneo que juega en México, aunque no siempre disfrutó ser local.

"Hace dos años sufría jugar en México, los nervios y la presión me comían toda. A lo mejor iba al partido y jugaba mal por estar nerviosa y no la pasaba bien, pero últimamente he disfrutado muchísimo. Cuando te abres con el público, cuando juegas con ellos, creo que he logrado que esa presión se transforme en motivación, en ganas. Ya no siento presión, hay muchos torneos en México pero son pocos los partidos que puedo jugar acá así que trato de aprovecharlos" concluyó.