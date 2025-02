Renata Zarazúa busca entrar al Top 50 de la WTA; cree estar en su mejor momento

Este 2025 se cumplirán 10 años del debut profesional de Renata Zarazúa, la mejor tenista mexicana en la rama individual de los últimos años, actualmente rankeada 69 en la WTA, el circuito profesional femenil y de cara a una nueva temporada, sueña con terminar el año dentro de las mejores 50 raquetas del mundo.

"Me encuentro en mi mejor momento, es muy difícil llegar a esa conclusión pero es así en todos los sentidos. Mentalmente, físicamente -aunque se dio de baja del torneo en la categoría singles por lesión en la rodilla- y tenísticamente es cuando mejor me siento. El ranking lo dice un poco y estoy jugando los torneos grandes" declaró previo a su debut en el Mérida Open AKRON 2025.

Por decisión médica a raíz de una lesión en la rodilla, se dio de baja de la competencia en singles en la primera edición bajo la categoría 500 de torneo en Yucatán; sin embargo, debutará en dobles junto a la argentina María Lourdes Carle, con quien hará pareja por primera vez, aunque mantienen una relación de amistad fuera de las canchas. Con una sonrisa en la cara, confiesa que ya no siente presión al jugar en México.

"Hace dos años sufría jugar en México, los nervios y la presión me comían toda. A lo mejor iba al partido y jugaba mal por estar nerviosa y no la pasaba bien, pero últimamente he disfrutado muchísimo. Cuando te abres con el público, cuando juegas con ellos, creo que he logrado que esa presión se transofrme en motivación, en ganas. Ya no siento presión, hay muchos torneos en México pero son pocos los partidos que puedo jugar acá así que trato de aprovecharlos" agregó.

Segura de sí misma, sentenció que "mi meta es estar dentro del Top 50, es una de las metas que tengo desde que empezó el año. Me di cuenta que me podía ir bien en los torneos grandes donde es más fácil subir de ranking, y me puse el objetivo de estar top 50 y de ir a torneos y ganarlos".