Renata Zarazúa: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la mexicana en el US Open; HOY, lunes 25 de agosto

La tenista mexicana Renata Zarazúa continúa haciendo historia, gracias a los logros que consigue en cada temporada que participa.

La originaria de la Ciudad de México debutó en un Gran Slam (Roland Garros) en 2020 y, desde entonces, ha escrito su nombre en la historia del deporte blanco de nuestro país.

Cuatro años después, Rena participó en Wimbledon y, en 2025, en Australian Open, por lo que únicamente le quedaba pendiente un torneo para completar el ciclo.

Sin embargo, el esperado día llegó. Este lunes 25 de agosto, Renata Zarazúa disputará la primera ronda del US Open, por lo que volverá a hacer historia en el tenis.

La mexicana se enfrentará a la estadounidense Madison Keys sobre la cancha central del Abierto de Estados Unidos.

De esta manera, Rena vivirá por primera vez la experiencia de jugar en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, que cuenta con una capacidad de 23,771 aficionados.

Horario y canales para ver EN VIVO el partido de Renata Zarazúa en el US Open

Renata Zarazúa vs Madison Keys

Fecha: Lunes 25 de agosto

Hora: 9:30

Estadio: Arthur Ashe

Transmisión: Simultanea en Disney+