Diana Shnaider es la campeona del Abierto GNP Seguros; gana su quinto título en la WTA

A la gloria no se llega por un camino de rosas y Diana Shnaider fue la prueba ferviente de eso en su consagración del Abierto GNP Seguros en Monterrey. Tras derrotar a Ekaterina Alexandrova (6-3, 4-6 y 6-4), la tenista rusa se convirtió en la nueva reina del torneo pionero del tenis femenil en México y logró su quinto título en la WTA.

En esta final inédita entre tenistas de un mismo país, se dejó hasta la sangre en la cancha, la rodilla izquierda de Alexandrova fue prueba de ello. Shnaider quebró en cuatro ocasiones y supo mantener la calma en los momentos en que su compatriota amenazó con arrebatarle el título. Quizás fue el cansancio de haber jugado un set esta mañana contra Bouzková tras la suspensión de las semifinales la noche del viernes, pero Ekaterina no pudo aguantar el ritmo de Shnaider.

Pasadas las dos horas de juego, empezaron los nervios. Shnaider tenía saque para ponerse 5-3 y Alexandrova ganó los primeros dos puntos; sin embargo, Shnaider terminó por llevarse el game con cuatro puntos seguidos. La gloria estaba cada vez más cerca y con instinto animal, la número 12 del mundo olió la sangre y remató a su rival.

El Estadio GNP Seguros se rindió ante su campeona, que besó el trofeo de campeona y se unió a la lista honorable de ganadoras en territorio regiomontano con la promesa de volver a defender la corona.

Lee también El Abierto de Monterrey en números; esperan derrama económica de 220 millones de pesos