Reconocido comentarista de Fox Sports se despide, tras 18 años de trayectoria

Fox Sports México sigue con su ola de salidas que ha marcado los últimos meses en la cadena deportiva.

Tras la partida de figuras emblemáticas como Raúl Orvañanos, Fernando Cevallos, Rubén Rodríguez y otros profesionales en 2025 y principios de 2026, la televisora enfrenta un periodo de transición profunda, atribuido a recortes de personal, pérdidas de derechos de transmisión y desafíos financieros bajo la administración de Grupo Lauman.

Estas bajas han afectado tanto a narradores y conductores como a reporteros y analistas, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de la programación en un año clave como el previo al Mundial de 2026.

¿Quién es el comentarista que se despidió de Fox Sports?

A esta lista se suma ahora José Pablo Coello, un referente en la cobertura de la NFL y la MLB en México, quien anunció el fin de su etapa en la empresa tras 18 años de trayectoria en dicha empresa.

A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Coello se despidió con gratitud y nostalgia, al destacar el valor humano detrás de su experiencia laboral.

“Hoy, después de 18 años, termina mi ciclo en Fox Sports. Fue una aventura maravillosa en la que tuve la suerte de coincidir con cientos de grandes profesionales y mejores personas. Camarógrafos, asistentes, maquillistas, colaboradores, reporteros, productores, redactores, directivos, además de colegas conductores, comentaristas y periodistas. A todos y a todas, gracias. Ustedes hicieron que este viaje fuera espectacular, desde el primer día hasta el último”, escribió.

Hoy, después de 18 años, termina mi ciclo en Fox Sports.



El periodista agradeció también al público que lo siguió durante años en programas como Diario Fox Sports, Central Fox y las transmisiones de la NFL y la MLB.

Coello dedicó unas palabras especiales a su familia: “Gracias por supuesto a mi familia que se acostumbró a vivir sin mí muchísimas noches y muchos fines de semana. Los quiero más que a nada en el mundo y son el motor que me motiva a ser mejor cada día”.

El mensaje cierra con un tono optimista: “Me voy con mucha nostalgia pero con el corazón lleno de buenos recuerdos y muy agradecido por la oportunidad de haber hecho realidad muchos de mis más grandes sueños profesionales. Toca darle vuelta a la página y prepararme con mucha ilusión para lo que sigue, que estoy seguro será una etapa aún mejor que la que hoy se termina. Gracias Fox Sports. Un millón de gracias. Nunca te voy a olvidar”, escribió el comunicador con más de tres décadas en los medios.