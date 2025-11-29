Real Apodaca vs Atlético Vélez Sarsfield: Horario y canales para ver la Final del Torneo Internacional Premier; hoy, sábado 28 de noviembre

El Real Apodaca reafirmó las razones por las posee el liderato en la Serie A de la Liga Premier: en el futbol se sufre, pero precisamente eso es lo que los impulsa a responder con más carácter. Y esta noche, tendrán que hacerlo ante los juveniles del Atlético Vélez Sarsfield en la Final del Torneo Internacional Premier.

México contra Argentina. Dos balompiés distintos. Ninguna de las dos escuadras se siente favorita para proclamarse campeona, pero ambas tienen consciencia de que las finales no se juegan, se ganan.

“La competencia es muy cerrada. Los adversarios son muy complicados. […]. A mí, en lo personal, ver jugar a Vélez me encanta. Procuraremos ser un digno adversario y si ya estamos ahí, hay que ganarla”, advirtió el técnico de la escuadra regiomontana, Ricardo Rayas.

Mientras que, por su parte, el entrenador del Atlético Vélez Sarsfield adelantó que su equipo apostará por la intensidad.

“Era lo que venimos a buscar. Somos un equipo competitivo. […] Tratamos de crecer y disfrutar esta clase de torneos. Pudimos demostrar una parte de lo que nosotros trabajamos en el campeonato de Argentina”, sentenció Marcelo Bravo.

En la cancha de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, el Real Apodaca y el Atlético Vélez Sarsfield pelearán por la corona que —en el invierno del 2023— le perteneció al Racing de Veracruz, anfitrión que quedó eliminado y que esta semana se despidió de su estratega, además de seis futbolistas.

Ésta será la primera edición, en la naciente historia del torneo, que un equipo extranjero y uno mexicano se hacen frente en la instancia Final.

El Real Apodaca carga sobre sus hombros un saldo de dos victorias y un empate, además de seis goles a favor. Mientras que, en números ligeramente más altos, el Atlético Vélez Sarsfield llegó a la pelea por el título con dos triunfos, un empate y nueve goles anotados.

Real Apodaca y Atlético Vélez Sarsfield se medirán en la Final del Torneo Internacional Premier - Fotos: Cortesía TIP y @lafabricavelez en Instagram

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Final del Torneo Internacional Premier?

Sábado, 29 de noviembre

Atlético Vélez Sarsfield vs Real Apodaca | 20:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Liga Premier TV en YouTube.

