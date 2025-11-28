Racing de Veracruz despide a su director técnico; acusa que cometió una fuerte falta a los valores de la institución

En Boca del Río, el Racing de Veracruz empezó el Torneo Internacional Premier con el deseo de coronarse como campeón —así como lo hizo en un no tan lejano invierno del 2023— cuando todavía se llamaba “Racing Porto Palmeiras”. Sin embargo, además de quedar eliminado del certamen, sufrió siete duras bajas; incluida la de su director técnico, Marco Antonio Angulo, por traspasar los valores de la institución.

El presidente de la escuadra veracruzana, Luis Manuel Roca, reconoció que la ausencia de Angulo se resintió en el último partido que el “Monstruo Morado” disputó en el Torneo Internacional Premier, pese a que sellaron una victoria (0-1) ante los Alacranes de Durango.

“Sí se resintió. Es magnífico técnico. Sus números lo avalan. No tenemos nada que decir sobre eso. Por supuesto que se resiente: es el estratega, la cabeza que nos dirige y el que corrige cuando se tiene que corregir”, aseveró Roca en conferencia de prensa.

Y unas horas después, la directiva del Racing de Veracruz confirmó que partió caminos con Angulo por “una falta flagrante a los valores y lineamientos” de la institución. Sin más, el equipo de Boca del Río se reservó a dar más detalles “por respeto a los involucrados”.

Junto al despido del director técnico, el “Monstruo Morado” dio a conocer las bajas del guardameta Diego Sainz, así como del defensa Rodrigo Lajud y los mediocampistas Sait Tlaxcalteco, Diego Piñón, Gerson Vázquez y Joel Gómez.

Angulo llegó al banquillo del Racing de Veracruz en mayo. Y en la presente temporada de la Liga Premier, dirigió al equipo hasta un carácter invicto de once victorias y un empate. Y por su parte, declaró que la salida se dio por "un tema personal y el no entendimiento de la directiva".

¿Qué sigue para el Racing de Veracruz?

La escuadra jarocha se prepara para la segunda vuelta de la temporada en la Serie A de la Liga Premier, que empezará hasta el próximo nueve de enero de 2026.

“En los próximos días será nombrado el cuerpo técnico que tendrá la encomienda de pelear por el título de la Liga Premier Serie A”, adelantó la directiva en un comunicado.

