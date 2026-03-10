Más Información

André Jardine confirma el peor escenario para Luis Ángel Malagón: "Es una lesión grave"

André Jardine confirma el peor escenario para Luis Ángel Malagón: "Es una lesión grave"

La afición del América lamenta y llora la lesión de Luis Ángel Malagón

La afición del América lamenta y llora la lesión de Luis Ángel Malagón

Resultado: América firma dolorosa victoria sobre Philadelphia en Copa de Campeones de CONCACAF

Resultado: América firma dolorosa victoria sobre Philadelphia en Copa de Campeones de CONCACAF

Irán apoyaría cambiar partidos de selección iraní de EU a México en el Mundial: Embajador

Irán apoyaría cambiar partidos de selección iraní de EU a México en el Mundial: Embajador

Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026 tras romperse el tendón de Aquiles

Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026 tras romperse el tendón de Aquiles

Los llegan golpeados luego de perder (1-0) el pasado sábado el Clásico Regio frente a los Tigres. Mostrar otra cara esta noche ante su afición es el gran objetivo.

Los de La Pandilla reciben en el Gigante de Acero a Cruz Azul, en lo que será la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Por su parte, el equipo del argentino Nicolás Larcamón quiere refrendar su reciente título de la Concachampions y para ello deben superar a los Rayados; los Cementeros, con siete cetros, son los más laureados de la Concacaf junto a las Águilas del América.

En el torneo local los Celestes marchan líderes con 25 puntos y se alzan como el mejor equipo en lo que va del semestre de la Liga MX.

Lee también

El Toro Fernández suma cuatro goles y tres asistencias en el Clausura 2026 / FOTO: Imago7
El Toro Fernández suma cuatro goles y tres asistencias en el Clausura 2026 / FOTO: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Cruz Azul?

Cruz Azul visita a Rayados de Monterrey para disputar la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Aquí te contamos los detalles

  • Fecha: Martes 10 de marzo
  • Horario: 19:00
  • Transmisión: FOX One y FOX+

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS