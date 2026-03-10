Los Rayados de Monterrey llegan golpeados luego de perder (1-0) el pasado sábado el Clásico Regio frente a los Tigres. Mostrar otra cara esta noche ante su afición es el gran objetivo.

Los de La Pandilla reciben en el Gigante de Acero a Cruz Azul, en lo que será la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Por su parte, el equipo del argentino Nicolás Larcamón quiere refrendar su reciente título de la Concachampions y para ello deben superar a los Rayados; los Cementeros, con siete cetros, son los más laureados de la Concacaf junto a las Águilas del América.

En el torneo local los Celestes marchan líderes con 25 puntos y se alzan como el mejor equipo en lo que va del semestre de la Liga MX.

El Toro Fernández suma cuatro goles y tres asistencias en el Clausura 2026 / FOTO: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Cruz Azul?

Fecha: Martes 10 de marzo

Horario: 19:00

Transmisión: FOX One y FOX+

