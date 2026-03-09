Más Información

El técnico de Irak pide a FIFA aplazar el repechaje por la guerra de Irán

El técnico de Irak pide a FIFA aplazar el repechaje por la guerra de Irán

Luis Malagón se siente "en deuda" con América y se compromete a recuperar su mejor versión

Luis Malagón se siente "en deuda" con América y se compromete a recuperar su mejor versión

El manager de Estados Unidos menosprecia a México antes del Clásico Mundial

El manager de Estados Unidos menosprecia a México antes del Clásico Mundial

Iker Fimbres no le cierra las puertas a la Selección Mexicana: “Ojalá se de”

Iker Fimbres no le cierra las puertas a la Selección Mexicana: “Ojalá se de”

El millonario salario de Julián Quiñones en Arabia Saudita

El millonario salario de Julián Quiñones en Arabia Saudita

Este miércoles los Rayados de Monterrey reciben al Cruz Azul por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, y uno de los futbolistas a seguir es el mexicano Iker Fimbres, canterano de la Pandilla que todavía sueña con ganarse un llamado a la Selección Mexicana.

En conferencia de prensa, Fimbres fue cuestionado si todavía se ilusiona con una posibilidad de entrar a la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026 y a pesar de remarcar su enfoque en el cruce contra la Máquina, le abrió las puertas a su sueño.

Lee también

“Estos partidos son importantes, los que me gustan jugar. Partidos complicados, que te juegas algo. No veo la puerta cerrada (a Selección), pero estoy concentrado en el partido de mañana y poco a poco que se den las cosas y ojalá que se pueda dar eso”, declaró.

Lee también

Desde su debut con la camiseta del Monterrey, el joven Fimbres se ha convertido en una de las piezas importantes de la Pandilla en el mediocampo; sin embargo, no se ha ganado la oportunidad de ser llamado por el Vasco Aguirre más allá de los primeros amistosos del año contra Panamá y Bolivia. Contra Islandia, no recibió el llamado del entrenador mexicano.

Google News

Noticias según tus intereses