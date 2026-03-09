Iker Fimbres no le cierra las puertas a la Selección Mexicana: “Ojalá se de”

Este miércoles los Rayados de Monterrey reciben al Cruz Azul por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, y uno de los futbolistas a seguir es el mexicano Iker Fimbres, canterano de la Pandilla que todavía sueña con ganarse un llamado a la Selección Mexicana.

En conferencia de prensa, Fimbres fue cuestionado si todavía se ilusiona con una posibilidad de entrar a la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026 y a pesar de remarcar su enfoque en el cruce contra la Máquina, le abrió las puertas a su sueño.

“Estos partidos son importantes, los que me gustan jugar. Partidos complicados, que te juegas algo. No veo la puerta cerrada (a Selección), pero estoy concentrado en el partido de mañana y poco a poco que se den las cosas y ojalá que se pueda dar eso”, declaró.

Desde su debut con la camiseta del Monterrey, el joven Fimbres se ha convertido en una de las piezas importantes de la Pandilla en el mediocampo; sin embargo, no se ha ganado la oportunidad de ser llamado por el Vasco Aguirre más allá de los primeros amistosos del año contra Panamá y Bolivia. Contra Islandia, no recibió el llamado del entrenador mexicano.