Philadelphia vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Concacaf Champions Cup, HOY, martes 10 de marzo

América quiere trascender a nivel internacional y esta tarde tendrá una prueba más frente al Philadelphia Union de la Major League Soccer (MLS), en la Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Las Águilas del André Jardine buscan pegar primero para regresar a casa con ventaja que los acerque a la siguiente ronda de la Concachampions.

Lee también Claudia Sheinbaum publica decreto para acuñar tres monedas conmemorativas de la Copa del Mundo 2026

Sin su capitán Henry Martín y con Luis Ángel Malagón de vuelta en el arco, los azulcrema visitan al conjunto estadounidense en la segunda fase de la justa internacional.

Luego de vencer a los Gallos Blancos de Querétaro en actividad de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX, los de Coapa quieren hilar victorias y dejar atrás el inestable arranque de año.

Por ahora, América marcha en el octavo sitio con 14 puntos. Está en puestos de Liguilla, pero su funcionamiento deja muchas dudas todavía en su afición.

América quiere hilar otra victoria en este Clausura 2026. FOTO: IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Philadelphia vs América?

Las Águilas del América visitan suelo estadounidense para disputar la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf; la vuelta será el miércoles 18 en el estadio Ciudad de los Deportes.

El encuentro no podrá ser visto en televisión abierta. Te contamos todos los detalles para el compromiso de esta tarde.

Fecha: Martes 10 de marzo

Horario: 17:00, tiempo del centro de México

Transmisión: FOX y FOX One

Sede: Subaru Park

Lee también Luis Malagón se siente "en deuda" con América y se compromete a recuperar su mejor versión