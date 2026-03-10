Chivas y América, a jugarse el orgullo y tres puntos en el Clásico de México Femenil

”Es un partido que anotas en el calendario”, asegura Irene Guerrero... Y la fecha llegó. Esta noche, Chivas y América disputan —en el estadio Akron— el Clásico de México, luego de que se reprogramara por los sucesos violentos en Guadalajara, el domingo 22 de febrero.

Por orgullo, tres puntos y mantenerse en la lucha en pos del liderato del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el Rebaño y las Águilas chocarán. Con 22 y 21 puntos respectivamente, rojiblancas y azulcremas quieren seguir de cerca al líder Monterrey (26).

“Queremos tener el liderato, por lo que sabemos que conlleva terminar en primer lugar para la Liguilla, cerrar en casa... Pero bueno, han habido equipos que no han clasificado como líderes y se han llevado el campeonato. Hay diferentes caminos para poder conseguir el título, pero nosotras caminamos día a día por el primer lugar”, declaró Guerrero, para EL UNIVERSAL Deportes.

La española cumplirá dos años en México, se ha convertido en una referente del América y sabe perfectamente lo que implica un Clásico Nacional.

“Es un partido muy bonito de vivir, porque hay muchas cosas más en juego, no sólo tres puntos. El Clásico es un partido de los que señalas en el calendario cuando sale; lo esperamos y deseamos jugarlo con muchas ganas ya”, aseguró.

América ya venció a Pumas y a Cruz Azul en este Clausura 2026; falta un clásico para poder completar la tercia.