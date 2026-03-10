Philadelphia Union, un duro examen para el América en la Concachampions

Esta noche, el América tiene una importante prueba en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Las Águilas disputan la ida de los octavos de final, ante el Union de Filadelfia, como visitantes, en el Subaru Park.

Para el timonel azulcrema, André Jardine, “es importante” obtener una ventaja en el primer capítulo de la serie, por lo que pidió a sus jugadores entregarse “en cuerpo y alma” a lo largo de los 90 minutos.

“Sabemos que, en estos partidos de eliminatoria, hay que intentar llevar un muy buen resultado para la vuelta; muchas veces, el primero es determinante. Desde el minuto 1, hay que jugar con convicción y determinación máxima, como si fuera el último partido”, declaró.

El estratega brasileño reconoció que se enfrentarán a un digno oponente y necesitarán su “mejor versión posible” para superar la “dificultad” de esta primera prueba.

“Filadelfia es un muy buen representante de la evolución que va teniendo la Major League [Soccer]. Es un rival durísimo, con formas muy definidas, y hay que tenerle mucho respeto; [debemos] tratar de hacer un partido de un nivel alto”, resaltó.

Respecto a cómo afrontará el América la Liga MX y la Concachampions, señaló que darle opción a todos sus jugadores será fundamental para competir.

“Es importante usar todo el plantel que tenemos, cuando tienes una seguidilla de partidos fuerte. Las rotaciones nos hacen llegar aquí muy fuertes, con ritmo y confianza”, detalló.

Sobre unos hipotéticos cuartos de final contra el Inter Miami de Lionel Messi, Jardine prefiere no adelantarse.

“En este momento, el rival es Filadelfia y estamos enfocados en este partido, no nos permitimos pensar en cualquier otro”, sentenció, tajantemente.