Más Información

Rayados vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, sábado 20 de septiembre

Rayados vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, sábado 20 de septiembre

F1: Max Verstappen firma la 'pole' en el caos de Azerbaiyán, donde Sainz sale segundo

F1: Max Verstappen firma la 'pole' en el caos de Azerbaiyán, donde Sainz sale segundo

¿Quién es Alegna González, la marchista que forma parte de la Marina y ganó medalla de plata en Tokio?

¿Quién es Alegna González, la marchista que forma parte de la Marina y ganó medalla de plata en Tokio?

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la jornada 9 del Apertura 2025, HOY, sábado 20 de septiembre

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la jornada 9 del Apertura 2025, HOY, sábado 20 de septiembre

Valiente, histórico luchador mexicano pierde la máscara ante Esfinge en el 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre

Valiente, histórico luchador mexicano pierde la máscara ante Esfinge en el 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre

Luego de perder el Clásico de México la semana anterior, América llega con la obligación de sumar de a tres esta noche frente a los Rayados de Monterrey, en actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la .

Las Águilas visitan el Gigante de Acero en busca de la victoria que los mantenga en la parte alta de la clasificación. Luego de su triunfo de ayer frente al FC Juárez, Cruz Azul tomó el liderato con 23 puntos.

Lee también

Rayados es segundo con 21 y América los sigue con 17 unidades. Perder podría significar para los de Coapa alejarse en la lucha por el liderato del actual Apertura 2025.

El francés Anthony Martial, la nueva estrella de La Pandilla, podría ver acción esta noche si así lo elige el técnico español Domenec Torrent; sin embargo, aún trabaja en su estado físico.

Por su parte, el cuadro americanista no contará con su capitán Henry Martín y tampoco lo harán con Jonathan dos Santos; el español Álvaro Fidalgo es duda luego del golpe que sufrió en la rodilla ante las Chivas.

Lee también

¿Cuándo y dónde ver el Rayados vs América?

El América visita esta noche el estadio BBVA, donde únicamente ha conseguido dos victorias en 14 enfrentamientos de Liga MX.

El encuentro entre Águilas y Rayados podrá ser visto en televisión abierta o podrás seguir nuestro Minuto a Minuto aquí en EL UNIVERSAL Deportes.

  • Fecha: Sábado 20 de septiembre
  • Transmisión: Canal 5, TUDN o Layvtime YouTube
  • Horario: 21:05

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS