Rayados vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, sábado 20 de septiembre

Luego de perder el Clásico de México la semana anterior, América llega con la obligación de sumar de a tres esta noche frente a los Rayados de Monterrey, en actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Las Águilas visitan el Gigante de Acero en busca de la victoria que los mantenga en la parte alta de la clasificación. Luego de su triunfo de ayer frente al FC Juárez, Cruz Azul tomó el liderato con 23 puntos.

Rayados es segundo con 21 y América los sigue con 17 unidades. Perder podría significar para los de Coapa alejarse en la lucha por el liderato del actual Apertura 2025.

El francés Anthony Martial, la nueva estrella de La Pandilla, podría ver acción esta noche si así lo elige el técnico español Domenec Torrent; sin embargo, aún trabaja en su estado físico.

Por su parte, el cuadro americanista no contará con su capitán Henry Martín y tampoco lo harán con Jonathan dos Santos; el español Álvaro Fidalgo es duda luego del golpe que sufrió en la rodilla ante las Chivas.

¿Cuándo y dónde ver el Rayados vs América?

El América visita esta noche el estadio BBVA, donde únicamente ha conseguido dos victorias en 14 enfrentamientos de Liga MX.

El encuentro entre Águilas y Rayados podrá ser visto en televisión abierta o podrás seguir nuestro Minuto a Minuto aquí en EL UNIVERSAL Deportes.

Fecha: Sábado 20 de septiembre

Transmisión: Canal 5, TUDN o Layvtime YouTube

Horario: 21:05

