Brasil consiguió un gran triunfo sobre Haití de 3-0 para firmar su primera victoria en el Mundial 2026 y llegar a cuatro unidades en el Grupo C, pero para su mala fortuna Raphinha salió "tocado" del duelo y ahora su continuidad está en duda.

El fundamental futbolista brasileño abandonó el terreno de juego al minuto 40 del primer tiempo, cuando su selección ya ganaba 2-0 el duelo.

Este día, la Selección de Brasil emitió un comunicado en el que detallaron la lesión del astro del Barcelona, quien sufre de una lesión en los isquiotibiales.

"El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo bajo la supervisión del equipo médico de la selección brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible", expresó la Confederación Brasileña de Futbol.

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RAPHINHA PIPOQUEIRO pic.twitter.com/lIDDnsc9CW — Suco de Pedra (@SucoDePedra_) June 20, 2026

La lesión de Raphinha causó reacciones en el vestidor del cuadro brasileño, donde la gran mayoría de compañeros lamentaron lo sucedido.

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"Es una lástima que haya salido lesionado. Creo que fue la misma lesión de la última vez (que lo marginó de los campos entre marzo y abril). Quedamos muy tristes, espero que no sea nada grave y que pueda seguir con nosotros", comentó Vinicius Jr al final del partido.

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Ante este complicado panorama, Lucas Paquetá confirmó que Raphinha atraviesa un duro momento por la lesión que podría dejarlo fuera del torneo.

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"Está un poco abatido, esperamos que no sea nada grave, que sea lo menos grave posible, porque es un jugador muy importante", señaló el mediocampista.

De acuerdo con reportes de la prensa brasileña, el delantero podría estar de regreso en el duelo de los octavos de final.