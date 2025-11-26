Más Información

Racing de Veracruz cierra el primer día del Torneo Internacional Premier con una victoria; Real Apodaca se impone ante Alajuelense

En , el futbol se mantiene presente. Una vez que cayó la noche en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez, el Racing de Veracruz debutó en la tercera edición del Torneo Internacional Premier: una victoria (2-1) ante Santos FC.

“Se notó el deseo de ganar el partido ante un gran rival. [... ] El apoyo incondicional siempre estuvo ahí. La afición siempre nos alentó ”, agradeció el estratega Marco Antonio Angulo.

Al delantero Gerson Vázquez le bastaron ocho minutos para abrir el marcador en favor del “Monstruo Morado”. Suficiente para que —desde las tribunas del recinto— resonaran cánticos en celebración por el gol de la escuadra veracruzana.

Pese a que el equipo brasileño rescató momentáneamente el empate —gracias a una definición de Pedro González— el Racing no tardó en tomar ventaja: el defensa Luis González encendió nuevamente la fiesta morada en el 42’.

“La gente ve a este equipo cada vez con más ganas. Más sólido. Con más ímpetu y eso lo ha vuelto importante para que la gente se vea reflejada. Y venga a apoyarnos”, concluyó Angulo.

Con este resultado, Racing de Veracruz puede respirar. Al menos hasta que este miércoles, 26 de noviembre, continúe su camino en el Torneo Internacional Premier. Su siguiente rival, el Atlético Vélez Sarsfield, le espera como parte del segundo día de actividad.

Mientras que, por su parte, Santos FC jugará contra los Alacranes de Durango.

Real Apodaca se impone ante el Alajuelense

El Real Apodaca selló una victoria (2-1) ante el Alajuelense, gracias a los goles de Andrés Velarde y Yair Martínez.

Sin embargo, el final del partido quedó marcado por los roces que se vivieron entre futbolistas. Situación que el estratega del equipo costarricense, José Castro, explicó: “Siempre que haya algún equipo costarricense y algún equipo mexicano, habrá una contienda. Eso es lo más normal. […] Son chicos jóvenes y también están acostumbrados a ganar. Ya lo hablamos y estamos pensando en mañana”.

Real Apodaca verá nuevamente acción ante Alianza FC, mientras que el Alajuelense se enfrentará ante los Artesanos Metepec.

Real Apodaca se impone ante Alajuelense - Foto: Cortesía
