R7, bicampeón del LLA Clausura 2023 y califican a Worlds

Lo hicieron de nuevo. No hay rival para ellos. Rainbowl7 son y fueron el mejor equipo del Clausura 2023 y hoy se proclamaron como bicampeones del LLA, ante más de 5 mil almas.

En una final sin contratiempos, CEO, Lyonz, Mireu, Oddie y Bong, mostraron sus mejores habilidades y vencieron 3-0 a Estral Esports. Las Águilas lucieron nerviosas, dudaron en momentos y eso les costó caro para que el Arcoíris se consagrara en este torneo.

Es la tercera vez en estos 10 años de la creación de la liga latinoamericana de Leagues of Legends, que levantan la Copa del Invocador. La primera vez que lo lograron fue en el Clausura 2020 y la segunda en el Apertura 2023.

Hoy su objetivo es dar la sorpresa en el campeonato mundial de LoL. Ya con la experiencia del MSI 2023, celebrado en Londres, donde consiguieron ganar una partida, sueñan con hacerlo en Worlds.

Pero no todo es felicidad para un equipo. Van cuatro finales, cuatro derrotas para Estral Esports. Desde su creación en 2019, han sido un equipo constante, combativo, aguerrido, pero en el momento importante les falla la concentración. Pieza importante para el éxito.

El Mundial de LoL 2023 se llevará a cabo en Corea del Sur. Será la tercera vez que que este país asiático sea sede del Campeonato Mundial, el cual se desarrollará del 10 de octubre al 19 de noviembre.

Así terminó una edición más de League of Legends. Con R7 como el monarca absoluto y con el mejor equipo de la competencia. Gamergy no decepcionó con el escenario y con las emociones de este Clausura 2023 de League of Legends Latam.