Vibrante presentación de Lit Killah en la final del LLA Clausura 2023

Ante más de 5 mil personas, Lit Killah, tuvo una tarde vibrante y emocionante en la Gamergy. Fue el artista invitando para el show previo de la gran final de LLA Clausura 2023.

Con canciones como “Qué pasaría”, “la trampa es la ley”, Wake me” y “Flenin” , puso a bailar a los presentes quien no dejaron de corear cada una de sus melodías. El Telcel Stadium fue testigo de esta emocionante presentación.

El cantante argentino, mencionó a El Universal Deportes, que este tipo de escenarios tienen una vibra diferente y por eso creo un set list especial.

“Seleccioné canciones especiales, más que para la gente de esports, para México. Me fijé cuales eran mis canciones que más se escuchan en México e hice un mix. Dije ‘estas son las que no van a fallar’ y por lo que se escuchó a la gente les gustó”.

Y agregó: “Me sentí muy cómodo, como si estuviera en casa. Fue un show que ya venía preparando desde hace un tiempo a pesar de ser un poco corto. Yo sabía que acá le gustaba a la gente de México. Súper contento por el recibimiento”.

Estar involucrado en el mundo del streaming, le cambió la vida, ya que su amor por la música, lo acompaña con “en vivos” y en ocasiones con partidas de Leagues of Legends.

A pesar de que le emocionan estos juegos, no puede dedicarse de manera profesional, por las giras que realiza y la creación de nuevo material musical. Pero cada que tiene un tiempo libre, juega League of Legends.

“Como hobbie. No tengo mucho tiempo. Me gustaría, pero es algo muy imposible de hacer. Cada que tengo tiempo, hago una partidita”.

El que se existan este tipo de escenarios como Gamergy, dónde pueden reunirse las comunidades gaming y los esports, es importante y bueno, porque rompe todo tipo de estereotipos que tiene la sociedad a esta comunidad.

“Esta bueno que hagan este tipo de eventos porque reúnen todo tipo de público. Yo tengo mi público, pero vengo a cantar acá y seguro hay mucha gente que no le conoce y gracias a esto me puede conocer y viceversa, conocen LoL, pero no mi música. Mucho gusta esta retroalimentación”.

Finalmente el cantante y compositor argentino, aseguró que viene en camino una canción especial sobre League of Legends. Una melodía que quedará en la historia.

“Estaba guardando el secreto. No me pudo aguantar las ganas de anunciarlo, para mi es un sueño cumplido. La canción ya está hecha, fue mucho tiempo de trabajo. Estamos hablando para salir de la mejor manera, para que no solo se meta al LoL Latinoamérica, sino a LoL Los Angeles y todo el mundo, que sea algo más global y más grande”, aseveró a El Universal Deportes.