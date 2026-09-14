Con las mejores tenistas del circuito en acción, Caliente.mx acompaña una nueva edición del Guadalajara Open presentado por Santander, que se disputa hasta el 19 de septiembre en el Centro Panamericano de Tenis.

Además de seguir los encuentros en vivo desde su aplicación, los aficionados podrán disfrutar de distintas activaciones y experiencias dentro del torneo.

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La marca contará con un espacio exclusivo para clientes y nuevos usuarios, además de dinámicas para que los asistentes elijan a sus jugadoras favoritas y conozcan más sobre la plataforma. Todo esto en un torneo encabezado por figuras como Marta Kostyuk, Iva Jovic, Sara Bejlek y la mexicana Renata Zarazúa.

En cuanto a las favoritas para levantar el título, los momios de Caliente.mx colocan a Marta Kostyuk (+200) como la principal candidata, seguida de Iva Jovic (+450), Sara Bejlek (+500), Liudmila Samsonova (+900) y Taylor Townsend (+1000). Una apuesta de 1,000 pesos por el campeonato de Kostyuk podría generar una ganancia de 3,000 pesos.