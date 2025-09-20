¿Quién es Alegna González, la marchista que forma parte de la Marina y ganó medalla de plata en Tokio?

La marchista mexicana Alegna González Muñoz, ganó la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros, imponiendo un récord en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio tras marcar un tiempo de 1:26:06 horas.

Nacida en Ojinaga, Chihuahua, el 2 de enero de 1999, Alegna dio sus primeros pasos en el atletismo gracias a sus tíos, aunque desarrolló sus habilidades al convertirse atleta naval como parte de la Secretaría de Marina-Armada de México, con el rango de cabo.

Con 19 años ganó el Premio Nacional del Deporte y el Premio Estatal del Deporte del Estado de México tras proclamarse campeona mundial sub-20 en los 10 mil metros marcha en Tampere 2018. Un año más tarde obtuvo la medalla de plata en el Encuentro de Caminata de República Checa, con lo que logró su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En su primera participación olímpica, terminó en quinto lugar en la prueba de 20km marcha.

Tras consolidarse como una de las mejores atletas mexicanas, clasificó también a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde terminó en quinto lugar en la prueba de 20 km, con registro de 1:27:14.

La Secretaría de Marina a través de X aprovechó para felicitar a González con el siguiente mensaje: "Con disciplina, coraje y espíritu naval, nuestra Atleta Naval la Cabo Alegna Aryday González Muñoz, conquistó la medalla de plata en los 20 km marcha del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, registrando un tiempo de 1:26:06, estableciendo nuevo récord nacional y continental. Su hazaña demuestra que la determinación y el amor por México rompen cualquier límite. ¡Felicidades, Alegna! Eres ejemplo de fuerza y grandeza para nuestra Armada De México y para todo el país".

