El francés León Marchand roba reflectores este fin de semana en la Copa Internacional de Natación, en Querétaro

Querétaro.— El comienzo oficial de la Copa Internacional de Natación, que tiene al nadador francés Léon Marchand como figura estelar fue espectacular.

Esta Copa, en ocho años de continuidad, se ha consolidado como referente en México gracias al impulso del entrenador Raimundo Trujillo, responsable de tener cifras históricas: 1,175 nadadores inscritos, pertenecientes a 102 equipos provenientes de 19 estados de la República. Del total, 542 son mujeres y 633 hombres, lo que refleja la amplitud y el equilibrio de participación en la competencia.

La presencia del francés Marchand, considerado la gran estrella de la natación mundial, marca la pauta del encuentro.

Durante la jornada inaugural, Marchand recordó un encuentro en 2023 en la Universidad de Arizona, en un homenaje a Ronald Jonhnson, y expresó su entusiasmo por regresar a México. Aunque esta competencia no representa un reto significativo en cuanto a marcas, dada la limitada presencia de rivales de su nivel, se medirá con nadadores internacionales destacados como David Schlicht, de Australia; Chase Kalisz, de Estados Unidos y Hubert Kos, de Hungría. El campeón francés subrayó que su preparación rumbo a Los Ángeles 2028 seguirá bajo la guía de Bob Bowman, histórico entrenador ligado a Michael Phelps.

La organización ha sido calificada como impecable: instalaciones de última generación con carriles antiturbulencia, orden riguroso en gradas, un área VIP para personalidades y un esquema de acceso con costos elevados.