¿Quién era Rafael del Castillo, el responsable de los 'Cachirules' y que México se pierda un Mundial?

Este martes falleció a los 92 años Rafael del Castillo, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien es recordado, entre otras cosas, por organizar el Mundial de México 1986 y además, por ser la cabeza del futbol nacional durante el escándalo de los "cachirules".

Presidente de la FMF entre 1980 y 1988, la mancha más notoria de la gestión de del Castillo es la ausencia del Tri en Italia 1990 por sanciones de la FIFA.

Lee también Murió Rafael del Castillo, expresidente de la FMF y organizador del Mundial México 1986

¿QUIÉNES SON LOS CACHIRULES Y QUÉ PASÓ CON MÉXICO?

Después de ser sede de la Copa del Mundo en 1986, las expectativas de hacer un gran Mundial en Italia 90 eran altas, ya que Hugo Sánchez vivía uno de sus mejores momentos como jugador; sin embargo, un error de los directivos del futbol mexicano le negó la oportunidad de jugar.

En 1988, cuando estaban por iniciar las eliminatorias al Mundial de Italia 1990, la Federación Mexicana de Futbol tuvo la ocurrencia de publicar un anuario, con el nombre y la fecha de todos los jugadores de equipos y selecciones. A la larga, ese fue un grave error.

La prensa nacional, se dio cuenta de que las edades de los jugadores no coincidían con las que deberían tener, al haber participado en Mundiales Juveniles, más en específico el de 1989 a celebrarse en Arabia Saudita.

Las actas de nacimiento estaban alteradas, y la Federación de Guatemala fue hasta la FIFA a quejarse para que México fue sancionado, y lo logró.

Lee también Mundial 2026: Estos son los precios de los boletos para ver el Repechaje en Monterrey y Guadalajara

Los cachirules eran Aurelio Rivera, José Luis Mata, Gerardo Jiménez y José de la Fuente.

Rafael del Castillo no asumió su error y confrontó a la FIFA, que respondió con un veto de dos años a todas las selecciones aztecas. Así, la selección de futbol de México se perdió los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y el Mundial de Italia 1990.