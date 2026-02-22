Pumas vs Rayados: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 7, HOY, domingo 22 de febrero?

Después de remontar de forma agónica contra el Puebla, los Pumas ponen en juego su invicto contra los Rayados de Monterrey, en el partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El duelo más atractivo de este domingo será transmitido por televisión abierta y promete grandes acciones.

La Pandilla también viene de ganar, pero por la mínima frente a León. Sin embargo, en Ciudad Universitaria le ha ido bastante bien en los últimos años.

Para Efraín Juárez, que busca celebrar su cumpleaños con un triunfo, este partido es una gran oportunidad de demostrar que los Pumas pueden contender por el título. Después de romper la maldición en el Volcán y la mencionada remontada en Puebla, un triunfo contra un rival al que no le han podido ganar en los últioms años, sería una declaración de intenciones.

Por el contrario, para Domenec Torrent, ser el responsable de quien corte la hegemonía que sostiene Monterrey sobre Pumas, podría ser determinante a la constante lucha que mantiene con la afición por convencerlos de ser el técnico ideal para el equipo.

Hace 10 partidos que Pumas no vence al cuadro regiomontano; de hecho, los albiazules ganaron en sus tres últimas visitas a C.U.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo el partido más atractivo de este domingo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO PUMAS VS MONTERREY?

Día: domingo 22 de febrero

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

