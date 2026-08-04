Los Pumas se presentan esta tarde en la Leagues Cup, frente al Charlotte FC de la Major League Soccer (MLS).

Con una sequía de 15 años sin levantar un sólo título, el Club Universidad llega con la misión de hacer un buen papel en esta justa internacional que enfrenta clubes de la Liga MX y la MLS.

Esteban Solari, técnico auriazul, asegura que irán con compromiso para encarar esta competencia, la segunda en lo que va del semestre. Además, llegan luego de golear 1-5 a los Bravos en el Olímpico Benito Juárez.

Además del conjunto de Charlotte, Pumas se medirá a Cincinnati FC (viernes 7 de agosto) y a Columbus Crew (martes 11 de agosto) para definir su grupo en la Leagues Cup.

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¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs Charlotte FC en la Leagues Cup?

Los Pumas visitan esta tarde al Charlotte FC, en su debut dentro de la Leagues Cup.

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Fecha: Martes 4 de agosto

Horario: 18:00

Transmisión: Imagen Televisión y Apple TV

También podrás seguir minuto a minuto todas las acciones en EL UNIVERSAL Deportes.

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