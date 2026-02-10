Pumas es víctima de LOS MEJORES MEMES tras sumar un nuevo fracaso y ser eliminado de Concacaf Champions Cup

Este martes los Pumas volvieron a fracasar, ahora en el plano internacional, al ser eliminados en primera ronda de la Concacaf Champions Cup por el San Diego FC.

A pesar de vencer 1-0 en estadio Olímpico Universitario con gol de Pedro Vite, los universitarios no pudieron concretar la épica remontada que necesitaban para avanzar a la siguiente ronda.

Lee también Ivar Sisniega asiste al partido entre Pumas y San Diego FC para ver jugar a su hijo

El equipo lo intentó y no pudo romper la portería de Pablo Sisniega, hijo del presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y termina por despedirse de manera anticipada en el torneo de clubes más importante de la región.

Los Pumas se fueron abucheados de su propio estadio y en redes no tardó en llegar la reacción de los aficionados propios y ajenos, quienes se burlaron del equipo con LOS MEJORES MEMES.

Seguidores del Cruz Azul no tardaron en recordar que el último campeón en Ciudad Universitaria fueron ellos, y que los "títulos" que festeja Pumas son "haber lesionado a Kevin Mier y que la Máquina abandonó CU".

Lee también La Concacaf Champions Cup, el gran objetivo del América y de Emilio Azcárraga Jean

Incluso hubo quienes compartieron memes donde muestran que Dorados de Sinaloa ha ganado más títulos que Pumas en la última década.

Otros, ya exigen la salida del entrenador del equipo, Efraín Juárez.

A continuación, les presentamos LOS MEJORES MEMES de la eliminación de Pumas.

Los MEJORES MEMES de la eliminación de Pumas en CONCACAF